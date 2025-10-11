Делегация курдов обсудит процесс интеграции СДС с сирийской армией

Лидер "Сил демократической Сирии" сообщил, что делегация направится в Дамаск

БЕЙРУТ, 11 октября. /ТАСС/. Командующий курдскими формированиями коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди объявил о начале реализации соглашения с переходным правительством Дамаска об интеграции вооруженных сил.

"Наша военная делегация вскоре направится в Дамаск для детального обсуждения процесса объединения курдских отрядов с сирийской армией", - сообщил лидер СДС, слова которого приводит телеканал Sуria TV.

7 октября Абди встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. Переговоры были посвящены выполнению соглашения между курдами и сирийским правительством, которое было подписано 10 марта и предусматривало включение курдских бойцов в состав правительственной армии.

В соответствии с этим документом, до конца нынешнего года все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, должны были перейти под власть администрации в Дамаске. Однако последовавшие после 10 марта контакты между сторонами выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства, в результате диалог между ними зашел в тупик. Для возобновления переговоров потребовалось американское посредничество.

По сведениям Sуria TV, на встрече 7 октября была достигнута договоренность о том, что нефтяные объекты в провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем СДС, будут переданы в ближайшее время сирийским властям. Курдской автономной администрации будет поступать часть прибыли от реализации добываемой на востоке Сирии нефти.

В Дейр-эз-Зоре будут созданы также совместные силы безопасности для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), банды которой активизировались в пограничных с Ираком районах.