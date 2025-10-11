Эрдоган: ХАМАС продемонстрировал дальновидность, показав готовность к миру

Турецкий лидер отдельно подчеркнул, что "в переговорах участвовала и Турция"

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что палестинское движение ХАМАС продемонстрировало дальновидность, показав готовность к мирному урегулированию.

"Наши палестинские братья, особенно ХАМАС, продемонстрировали очень дальновидную позицию, показав свою готовность к миру. Другие мусульманские страны региона также поддержали эти переговоры. Таким образом, после двух лет угнетения, геноцида, разрушений и жестокости впервые на лицах людей в Газе начали появляться улыбки", - отметил турецкий лидер во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития в провинции Ризе.

Он отдельно подчеркнул, что "в переговорах участвовала и Турция". "Турция вела дипломатическую работу на протяжении всего этого процесса. Я отмечаю поддержку переговорного процесса со стороны президента США Дональда Трампа и лидеров братских стран - Египта и Катара. Мы искренне желаем, чтобы достигнутое соглашение привело к постоянному миру, спокойствию и безопасности в Газе и на других палестинских территориях. Благодарю всех лидеров, поддерживающих этот процесс. Поздравляю наших разведчиков и дипломатов, которые там [на переговорах] ярко представили справедливую, честную и принципиальную позицию Турции", - сказал Эрдоган.

6 октября делегации Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. 10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 по местному времени (совпадает с мск), а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".