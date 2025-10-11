WP: Байден обеспокоен ущербом демократическим институтам США от действий Трампа

Бывший американский лидер в основном избегает публичной реакции, в том числе на критику в свой адрес

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден глубоко обеспокоен действиями нынешнего американского лидера Дональда Трампа и считает, что он наносит ущерб демократическим институтам страны. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам опрошенных журналистами людей, входящих в окружение Байдена, ему "нелегко привыкать к обычной, более спокойной и непубличной жизни, он все еще уязвлен тем, что его вынудили выйти из президентской гонки 2024 года". Как отмечается в материале, "Байден по-прежнему жадно поглощает новости и регулярно спорит с небольшой группой своих советников в Уилмингтоне (штат Делавэр) о том, реагировать ли на последние заявления или действия Трампа, особенно на прямые и часто необоснованные нападки" в свой адрес.

По сведениям издания, "Байден глубоко обеспокоен ущербом, который Трамп наносит демократическим институтам" США. Вместе с тем экс-президент в основном избегает публичной реакции, в том числе на критику в свой адрес. Как уточняется в статье, Байден придерживается принципа, согласно которому "бывшие президенты редко публично высказываются о своих преемниках". Байден поддерживает регулярные контакты с рядом законодателей США и губернаторов американских штатов из числа демократов.

Представитель Байдена Келли Скалли сообщила, что он "проходит лучевую и гормональную терапию в рамках курса лечения рака простаты в агрессивной форме, который был выявлен у него ранее в этом году".

В публикации не уточняется, какие именно действия Трампа, по мнению Байдена, наносят ущерб демократическим институтам страны. Члены оппозиционной Демократической партии США, в частности, регулярно критикуют решения Трампа, направленные на пресечение нелегальной иммиграции и борьбу с преступностью. Они обвиняют действующего американского лидера в злоупотреблениях властью, оказании давления на СМИ, недопустимых нападках на политических оппонентов.