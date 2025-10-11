Зеленский утверждает, что обсудил с Трампом усиление украинской ПВО

Владимир Зеленский также заявил, что проинформировал президента США об ударах по энергетике

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

"Проинформировал президента Трампа об ударах по энергетике. <...> Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу", - отметил Зеленский.

Ранее американские СМИ, а также украинские военные сообщили, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине стали гораздо хуже справляться с перехватом российских ракет. В частности, об этом заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметивший, что эффективность систем Patriot на Украине упала с 42 до 6%. Кроме того, издание Financial Times сообщало, что американские поставки противоракет для Patriot Киеву замедлились.