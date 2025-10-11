В Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС и НАТО

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Демонстрация с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и выхода республики из Евросоюза и НАТО прошла в центре Парижа, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты прошли маршем от бульвара Монпарнас в VI округе французской столицы в сторону Лувра. Протестующие скандировали: "Макрон, уходи!", "Вотум Лекорню!", "За выход из ЕС!".

"Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров" - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, по призыву которого проводилась манифестация.

По его словам, "в происходящем нет ни капли демократии". "В стране полный беспорядок. Премьер-министры сменяются один за другим", - подчеркнул Филиппо. Он выразил мнение, что "президенту стоило бы уйти в отставку".

Лидер "Патриотов" также потребовал срочного выхода Франции из ЕС и НАТО. "Сегодня Франция топчется на месте и не может принимать решения перед лицом ужасающих кризисов, которые нас захлестывают со всех сторон, потому что наш суверенитет передан куда-то в другое место, - указал политик. - Мы должны выйти из НАТО, из Европейского Союза. Если мы продолжим существование в рамках ЕС, то нас ждет цензура, война и нищета".

6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку и заявлял, что его "миссия завершена", он уже не вернется к этой должности. 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром и тот подтвердил назначение.