Al Arabiya: КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа заработает 14 октября

При этом грузовики с гуманитарной помощью въезжать через пункт не будут, так как он предназначен только для частных лиц, передает телеканал

Редакция сайта ТАСС

© Ali Moustafa/ Getty Images

ТУНИС, 11 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта возобновит свою работу 14 октября. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетский источник.

По его словам, погранпереход будет "работать в обоих направлениях", что позволит в том числе вывезти раненых палестинцев, а также нуждающихся в медицинской помощи тяжелых пациентов на лечение в египетские больницы. Кроме того, желающие смогут вернуться в палестинский анклав. При этом "грузовики с гуманитарной помощью въезжать через КПП не будут, поскольку он предназначен только для частных лиц". Помощь населению сектора Газа будет доставляться через погранпереход "Керем-Шалом".

КПП "Рафах" изначально был предназначен только для передвижения людей и лишь после 7 октября 2023 года под давлением исключительных обстоятельств палестино-израильской эскалации египетским властям пришлось реорганизовать его работу, чтобы сделать возможным проезд грузовиков, бензовозов и других транспортных средств.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. Затем израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".