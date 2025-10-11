Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

В публикации портала не уточняется, было ли принято американской стороной какое-либо "окончательное решение"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"). Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, Трамп и Зеленский ранее в субботу "обсуждали возможность получения Украиной ракет Tomahawk большой дальности". В публикации не уточняется, было ли принято американской стороной какое-либо "окончательное решение" относительно этого. Разговор продолжался около 30 минут, отметил источник портала.

Зеленский ранее выступил с утверждением, что обсуждал с Трампом усиление украинской противовоздушной обороны. Он добавил, что "проинформировал президента Трампа об ударах по энергетике".

Прежние решения о поставках Tomahawk

Трамп 6 октября, отвечая на вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, утверждал, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он отметил, что принял решение относительно возможности предоставления ракет Киеву, но не уточнил, какое. Президент США добавил, что хотел бы знать, как именно украинская сторона стала бы применять эти ракеты. Трамп заверил, что задаст "определенные вопросы" Киеву относительно этого.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Он также отметил, что окончательное решение примет Трамп. 14 июля американский лидер сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

Портал Axios 26 сентября проинформировал, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках Tomahawk для их последующей передачи Киеву. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую хозяин Белого дома отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях.