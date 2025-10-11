В МО Бельгии не исключили размещение военных в Брюсселе к концу года

Министр обороны Тео Франкен объяснил, что это связано с ростом уровня преступности в городе

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен не исключил, что к концу года на улицах Брюсселя могут появиться военные патрули в связи с ростом уровня преступности в городе.

"Возможно ли вывести военных на улицы до конца года ? Я не сказал "да", но и не сказал "нет", - заявил Франкен в интервью бельгийской газете Soir.

В 2024 и 2025 году криминальная ситуация в Брюсселе резко ухудшилась, перестрелки в городе происходят до нескольких раз в неделю, на улицах столицы фиксируется резкое увеличение числа случаев воровства и насилия.

Впервые военные патрули появились в Брюсселе после терактов в его аэропорту и метро в 2016 году, которые устроила та же связанная с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) группа боевиков, которая осенью 2015 года организовала теракты в Париже. Она базировалась в Моленбеке. Военное патрулирование сохранялось больше года.