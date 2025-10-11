На Украине ввели санкции против восьми физлиц из России и КНДР

Кроме того, Владимир Зеленский ввел ограничения против 14 юрлиц из разных стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 7 российских физических лиц и 14 юридических лиц из России, Китая, Казахстана и Турции. Соответствующий указ размещен на сайте офиса Зеленского.

Всего под ограничения попали 8 физлиц. Из них 7 россиян, в том числе генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель компании из КНДР KOMID Рим Йон Хек.

Среди юридических лиц насчитывается 7 российских производственных предприятий, 4 китайских фирмы, по 1 компании из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. В документе говорится, что указанные санкции согласованы с Японией.

Также отмечается, что с июня текущего года в рамках синхронизации санкций с США, Канадой, Великобританией, Японией и ЕС Киев ввел ограничения против 281 физического лица и 633 юридических лиц.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ и антиукраинской пропаганде. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.