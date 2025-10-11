WP: военные Израиля и шести арабских стран активизировали взаимодействие

В том числе оно направлено против Ирана, передает газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Военные Израиля и шести арабских государств в течение последних трех лет при содействии США закулисно расширили взаимодействие в сфере безопасности, в том числе направленное против Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Как свидетельствуют попавшие в прессу американские документы, ключевые арабские государства, даже критикуя войну в секторе Газа, негласно наращивали сотрудничество в сфере безопасности с израильскими военными", - отмечается в публикации. Согласно материалу WSJ, речь идет о Бахрейне, Египте, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Газета ссылается на полученные журналистами издания внутренние документы Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. Эти документы, по словам авторов материала, "свидетельствуют о том, что угроза со стороны Ирана была определяющим фактором укрепления связей" между Израилем и шестью государствами. В одном из документов Иран и связанные с ним формирования называли "осью зла".

"В течение последних трех лет при содействии США сотрудники военных ведомств высокого ранга Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре", - говорится в материале. Эти консультации "проводились конфиденциально", в частности на военных объектах США, уточняет издание. Одна из встреч была посвящена противодействию угрозам, связанным с "подземными тоннелями".

В документах подчеркивалось, что консультации между Израилем и шестью арабскими государствами касались вопросов безопасности в регионе и не были направлены на "создание нового союза". В материалах Кувейт и Оман называли "потенциальными партнерами" для этого взаимодействия.

Среди полученных журналистами издания материалов американских военных есть презентации, которые передавались участникам консультаций, а также в некоторых случаях членам западного альянса "Пять глаз". В него, помимо США, входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.