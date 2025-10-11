Иран не видит сейчас оснований для ведения переговоров с "евротройкой"

Глава МИД республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи © Sayed Hassan/ Getty Images

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании.