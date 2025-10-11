МИД Кубы назвал клеветой утверждения об участии страны в конфликте на Украине

Ведомства подчеркнуло, что Гавана не является стороной вооруженного конфликта

ГАВАНА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии карибской республики в конфликте на Украине, распространяемые правительством США. Об этом говорится в заявлении кубинского МИД.

"Правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии карибской республики в военном конфликте на Украине, распространяемые правительством США, - подчеркивается в документе, текст которого размещен на сайте ведомства. - Речь идет о клеветническом обвинении, берущем начало в 2023 году и выдвинутом некоторыми СМИ без представления каких-либо доказательств или обоснований с явной целью выполнить порученную услугу". "Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране", - заявили в МИД Кубы.

В документе отмечается также, что "кубинские власти не располагают точной информацией о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе участвовали или участвуют в военном столкновении в войсках обеих сторон". "Однако неопровержим тот факт, что никто из этих граждан в своих действиях не располагает поддержкой или согласием со стороны кубинского государства", - подчеркивается в заявлении. В нем напоминается также, что правительство карибской республики, согласно ее законам и международным обязательствам, "практикует принцип нулевой толерантности к наемничеству, торговле людьми и участию кубинских граждан в любых военных конфронтациях в других странах".

В ведомстве напомнили, что МИД республики в сентябре 2023 года распространил заявление, в котором сообщалось, что "после обнаружения присутствия кубинцев в конфликте на Украине были приняты меры по нейтрализации вербовки на территории Кубы, в целях чего были возбуждены уголовные процессы". "За период с 2023 по 2025 гг. на рассмотрение кубинских судов было представлено 9 уголовных дел против 40 обвиняемых за преступление наемничества", - сообщили в министерстве.

"Кубинцы, принимающие участие в вооруженном столкновении с обеих сторон, были завербованы организациями, которые не находятся на Кубе и не имеют какой бы то ни было связи с кубинским правительством", - подчеркивается в заявлении МИД республики. В нем отмечается, что "в подавляющем большинстве случаев вербовка происходит из-за рубежа и среди кубинцев, которые проживают или временно находятся в разных странах, подобно тому, как осуществляется вербовка многих лиц других национальностей в количестве, которое также не поддается точному определению". В документе указывается также, что правительство США "не предоставило, и не сможет предоставить каких-либо доказательств, подтверждающих беспочвенные обвинения, лежащие в основе новой клеветнической кампании против Кубы".