TOLO News: в боях на границе с Афганистаном погибли 12 пакистанских солдат

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в боестолкновениях на границе с Афганистаном. Об этом в субботу сообщает портал телеканала TOLO News.

Ранее портал сообщил о начале перестрелок между ВС Пакистана и ВС Исламского Эмирата Афганистан в районе провинции Гильменд.

На граничащие с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан в 2024 году приходилось 90% террористических вылазок в Пакистане. В обоих регионах различные вооруженные группировки совершают нападения на пакистанские силы безопасности и мирных жителей под предлогом защиты прав этнических меньшинств - пуштунов и белуджи.