Премьер Канады заявил, что хочет помогать Украине в защите энергосистемы

Оттава уже предоставила Киеву военную и финансовую помощь в размере $12,4 млрд, отметил Марк Карни

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 11 октября заявил, что Оттава намерена содействовать Киеву в обеспечении безопасности энергетической инфраструктуры.

"Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы", - отмечается в заявлении главы канадского правительства, опубликованном по итогам разговора.

Карни отметил, что Канада к настоящему времени предоставила Украине "прямую финансовую поддержку" в размере $12,4 млрд, а также иную помощь, включая военную. Он констатировал, что Канада закупает у США вооружения с целью "укрепления украинской системы противовоздушной обороны".

По словам Карни, планируются встречи министров Канады и Украины на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. Эти контакты будут касаться разработки новых антироссийских санкций, уточнил премьер-министр.