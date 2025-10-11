Генсек ООН примет участие в саммите по случаю прекращения огня в Газе

Встреча пройдет 13 октября в Шарм-эш-Шейхе в Египте

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в "Саммите мира" по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Генеральный секретарь направится в Египет, чтобы в понедельник принять участие в "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой административного главы всемирной организации.

Ранее канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что к участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.