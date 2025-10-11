The Times: США могут ограничить обмен разведданными с Британией

По информации газеты, такая мера обусловлена тем, что Соединенное Королевство отказалось от преследования предполагаемых китайских шпионов ради сохранения торговых и дипломатических отношений с КНР

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Белый дом может ограничить обмен разведданными с Великобританией после отказа британских властей от судебного преследования предполагаемых китайских шпионов ради сохранения хороших торговых и дипломатических отношений с КНР. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times.

"Соединенные Штаты предупреждали союзников о китайской угрозе для нашей общей национальной безопасности с момента первого прихода к власти президента [Дональда] Трампа в 2017 году. Правительство США проявляет осторожность в вопросе обмена разведданными с иностранными правительствами, подвергающимися враждебному принуждению и влиянию. Мы особенно осторожны в юрисдикциях, где наши противники могут действовать безнаказанно", - заявил изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации Трампа.

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года. Кристофер Берри и Кристофер Кэш обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу", в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.

Согласно газете Financial Times, дело распалось после того, как заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс отказался в суде назвать КНР "врагом". Издание уточнило, что обвинения были сняты в связи со стремлением внешнеполитического блока британского правительства сохранить хорошие отношения с Пекином.

На момент задержания Кэш работал референтом британского парламента. Обычно в обязанности сотрудника на такой должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам. По данным The Sunday Times, задержанный был связан с рядом парламентариев от правящей на тот момент Консервативной партии, в том числе с имеющими допуск к секретной информации. Среди них упоминаются занимавший должность замглавы МВД Том Тугендхат и экс-председатель комитета по иностранным делам парламента Алиша Кернс.