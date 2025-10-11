The Times: в Британии обсуждают отставку советника Стармера по нацбезопасности

По данным газеты, причиной обсуждения стал скандал с отказом от преследования предполагаемых шпионов КНР

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. В правительстве Великобритании ведутся внутренние дискуссии о возможной отставке советника премьер-министра по национальной безопасности Джонатана Пауэлла из-за скандала с отказом от преследования предполагаемых китайских шпионов. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По мнению одного из министров, ситуация вокруг Пауэлла "может ухудшиться" в ближайшие дни на фоне критики со стороны оппозиционных партий, что отразится на рейтинге правящих лейбористов и премьер-министра Кира Стармера. Предполагается, что скандал может быть вынесен на экстренное обсуждение в Палате общин (нижней палате парламента) 13 октября.

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года. Кристофер Берри и Кристофер Кэш обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу", в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.

Согласно газете Financial Times, дело распалось после того, как заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс отказался в суде назвать КНР "врагом". Издание уточнило, что обвинения были сняты в связи со стремлением внешнеполитического блока британского правительства сохранить хорошие отношения с Пекином.

Пауэлл занял должность советника Стармера по нацбезопасности в декабре 2024 года. С 1997 года по 2007 год при премьере Тони Блэре он возглавлял аппарат канцелярии на Даунинг-стрит.