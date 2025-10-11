Би-би-си: премьер Великобритании примет участие в саммите по Газе в Египте

В ходе выступления Кир Стармер отметит роль президента США Дональда Трампа в достижении прекращения огня в Газе

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа, который пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на канцелярию на Даунинг-стрит, 10.

Подчеркивается, что в ходе своего выступления в Египте Стармер отдельно остановится на роли президента США Дональда Трампа в заключении прекращения огня в Газе. Кроме того, он поблагодарит Египет, Катар и Турцию за посреднические усилия.

Ранее канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что к участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран.