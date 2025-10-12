Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании Qantas

По данным телеканала 9News, причиной стал отказ компании заплатить выкуп

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Персональные данные клиентов крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas, похищенные хакерами летом 2025 года, были опубликованы в даркнете. Как сообщает телеканал 9News, причиной обнародования информации киберпреступники назвали отказ компании заплатить выкуп.

Отмечается, что среди опубликованных данных клиентов Qantas фамилии и имена, даты рождения, адреса электронной почты и номера карт лояльности часто летающих пассажиров. Также в список попала личная информация нескольких известных в Австралии политиков и общественных деятелей, включая их домашние адреса и номера телефонов, однако в авиакомпании уверяют, что преступникам не удалось получить доступ к сведениям о кредитных картах и номерах паспортов. "С помощью экспертов по кибербезопасности мы расследуем, какие данные были опубликованы, и принимаем дополнительные меры безопасности", - заявили в авиакомпании, отметив, что сотрудничают с правительственными агентствами и федеральной полицией страны.

Ранее сообщалось, что 30 июня киберпреступники получили доступ к личным данным клиентов Qantas через взлом баз данных одного из кол-центров компании. Авиаперевозчик заявил, что хакеры не смогли украсть пароли, PIN-коды или данные для входа в приложение для часто летающих пассажиров, однако признал, что "значительная часть личной информации была похищена".

В марте текущего года киберпреступники взломали базы данных департамента юстиции австралийского штата Новый Южный Уэльс, получив доступ к более чем 9 тыс. файлов, содержащих личные данные, тексты приговоров и решений судов, а также письменные показания, данные свидетелями под присягой в конфиденциальном порядке. В апреле крупнейшие австралийские пенсионные фонды AustralianSuper, Rest Super и Insignia Financial, совокупно управляющие активами на сумму свыше $480 млрд, подверглись хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные по меньшей мере 600 человек.