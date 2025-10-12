Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании Qantas

По данным телеканала 9News, причиной стал отказ компании заплатить выкуп
Редакция сайта ТАСС
06:23

СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Персональные данные клиентов крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas, похищенные хакерами летом 2025 года, были опубликованы в даркнете. Как сообщает телеканал 9News, причиной обнародования информации киберпреступники назвали отказ компании заплатить выкуп.

Отмечается, что среди опубликованных данных клиентов Qantas фамилии и имена, даты рождения, адреса электронной почты и номера карт лояльности часто летающих пассажиров. Также в список попала личная информация нескольких известных в Австралии политиков и общественных деятелей, включая их домашние адреса и номера телефонов, однако в авиакомпании уверяют, что преступникам не удалось получить доступ к сведениям о кредитных картах и номерах паспортов. "С помощью экспертов по кибербезопасности мы расследуем, какие данные были опубликованы, и принимаем дополнительные меры безопасности", - заявили в авиакомпании, отметив, что сотрудничают с правительственными агентствами и федеральной полицией страны.

Ранее сообщалось, что 30 июня киберпреступники получили доступ к личным данным клиентов Qantas через взлом баз данных одного из кол-центров компании. Авиаперевозчик заявил, что хакеры не смогли украсть пароли, PIN-коды или данные для входа в приложение для часто летающих пассажиров, однако признал, что "значительная часть личной информации была похищена".

В марте текущего года киберпреступники взломали базы данных департамента юстиции австралийского штата Новый Южный Уэльс, получив доступ к более чем 9 тыс. файлов, содержащих личные данные, тексты приговоров и решений судов, а также письменные показания, данные свидетелями под присягой в конфиденциальном порядке. В апреле крупнейшие австралийские пенсионные фонды AustralianSuper, Rest Super и Insignia Financial, совокупно управляющие активами на сумму свыше $480 млрд, подверглись хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные по меньшей мере 600 человек. 

Австралия