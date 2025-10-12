Аэропорт Тель-Авива во время визита Трампа закроют для грузовых самолетов

Ограничения будут действовать 10 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Бен-Гурион в связи с предстоящим визитом президента США Дональда Трампа в Израиль закроют в понедельник для прибытия частных и грузовых самолетов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"По данным воздушной гавани, в период с 03:00 до 11:00 по всемирному времени (с 06:00 до 14:00 мск) в аэропорту Тель-Авива запрещена посадка частных самолетов и бортов "авиации общего назначения", а до 13:00 по всемирному времени (с 06:00 до 16:00 мск) также будет действовать запрет на прибытие грузовых самолетов", - сказал собеседник агентства. По его словам, данное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Ранее сообщалось, что в Израиле полным ходом идет подготовка к визиту президента США. У здания Кнессета (израильский парламент) в Иерусалиме, где на понедельник запланировано выступление Трампа, вывешены американские флаги, а на площадке для церемоний в аэропорту Бен-Гурион уже расстелена 50-метровая красная дорожка.

Согласно данным пресс-службы Белого дома, Трамп прибудет в Израиль утром в понедельник. Он встретится с семьями заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, после чего выступит в Кнессете.