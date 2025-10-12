Реклама на ТАСС
Лидер социалистов Франции допустил, что они поддержат вотум недоверия кабмину

Оливье Фор дал понять, что они будут готовы пойти навстречу премьер-министру Себастьену Лекорню, если он согласится приостановить пенсионную реформу 2023 года
Редакция сайта ТАСС
09:47

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор не исключил, что депутаты ее фракции в Национальном собрании (нижней палате парламента) поддержат резолюцию о недоверии кабмину.

"Социалисты примут решение после программной речи премьер-министра (запланирована в Нацсобрании на 14 октября - прим. ТАСС). И, если за словами не последуют дела, вотум недоверия останется на повестке дня. Мы не будем питать иллюзий насчет этого правительства", - сказал Фор в интервью еженедельнику La Tribune Dimanche.

Он дал понять, что социалисты готовы будут пойти навстречу премьер-министру Себастьену Лекорню, если он в качестве жеста доброй воли согласится приостановить пенсионную реформу 2023 года, предполагающую повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

В то же время Фор выразил уверенность, что президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре все же распустит Национальное собрание. "В настоящий момент роспуск - это наиболее вероятный сценарий", - считает первый секретарь Соцпартии.

6 октября Лекорню подал в отставку - спустя менее суток после формирования кабмина - и заявил, что его "миссия завершена" и он уже не вернется на эту должность. 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню главой правительства. По данным источника телеканала TF1, премьер планирует сформировать новый кабинет в начале следующей недели. 

