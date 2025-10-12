В Киеве устроили провокацию с антисемитскими лозунгами у синагоги

Молодые люди также демонстрировали нацистские приветствия, сообщили в полиции города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Полиция Киева устанавливает обстоятельства провокации в Оболонском районе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции.

По предварительным данным, "группа неизвестных молодых людей, находясь у здания синагоги, начала выкрикивать антисемитские лозунги, демонстрировать нацистские приветствия".

Кроме того, отметили в полиции, в лицо одного из членов общины нападавшие распылили газовый баллончик.

"По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его участники. Решается вопрос о правовой квалификации", - подытожили в полиции.

Сколько человек участвовали в инциденте, стражи порядка не сообщили.