В Киеве устроили провокацию с антисемитскими лозунгами у синагоги
09:41
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Полиция Киева устанавливает обстоятельства провокации в Оболонском районе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции.
По предварительным данным, "группа неизвестных молодых людей, находясь у здания синагоги, начала выкрикивать антисемитские лозунги, демонстрировать нацистские приветствия".
Кроме того, отметили в полиции, в лицо одного из членов общины нападавшие распылили газовый баллончик.
"По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его участники. Решается вопрос о правовой квалификации", - подытожили в полиции.
Сколько человек участвовали в инциденте, стражи порядка не сообщили.