В Минске обеспокоены милитаристской политикой Запада в сторону РФ и Белоруссии

По словам госсекретаря СБ республики Александра Вольфовича, на территории Польши и стран Балтии проходит большое количество учений

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Милитаристская политика Запада по отношению к Белоруссии и России вызывает беспокойство. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Что касается отношений с соседями, истерия Запада продолжается, и тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия", - цитирует его пресс-служба белорусского министерства обороны.

По словам Вольфовича, на территории Польши и стран Балтии проходит большое количество учений. "По-моему, порядка 14 учений сегодня проходит на территории Европы. Порядка семи учений проходит на территории Польши, стран Прибалтики, в том числе на полигонах Пабраде, Гайжюнай, в 15-95 км, где находятся группировки численностью 2-2,5 тыс. военнослужащих. Отрабатываются вопросы боевой подготовки, наступательная тематика", - пояснил он.

Госсекретарь Совбеза также обратил внимание на приграничную ситуацию со стороны западных соседей Белоруссии. "Идет отселение мирных граждан, 50-километровая зона очищается, вырубаются леса, устанавливаются различные инженерные заграждения вдоль государственной границы. На что это нацелено? Якобы на защиту от угрозы с Востока. Но мы никакой угрозы никому не представляем. А просто стараемся жить на своей земле и готовы всегда, конечно, свою землю, свой народ защитить от любых угроз извне. Никому при этом не угрожая", - подчеркнул он.