Нобелевский комитет объяснил утечку информации о лауреате премии мира шпионажем

Газета Financial Times ранее сообщила, что коэффициент лауреата премии мира Марии Корине Мачадо на Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, но затем всего за несколько минут подскочил до 31,5%

СТОКГОЛЬМ, 12 октября. /ТАСС/. Норвежский Нобелевский комитет связал с шпионажем утечку информации о новом лауреате премии мира за несколько часов до объявления его имени.

"Для Нобелевского института шпионаж, по сути, не новость - мы постоянно с ним сталкиваемся. Именно поэтому мы очень серьезно относимся к безопасности <...> но, возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию", - заявил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен газете VG.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что коэффициент лауреата премии мира Марии Корине Мачадо на одном из крупнейших в мире рынков прогнозов Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, но затем всего за несколько минут подскочил до 31,5%. FT также указывает, что ни СМИ, ни эксперты не считали Мачадо фаворитом на получение премии до момента оглашения победителя.