Лукашенко: ситуация на фронте может привести к исчезновению Украины как государства

Действовать надо срочно, отметил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что он ежедневно наблюдает активное продвижение ВС РФ на фронте. Лукашенко подчеркнул, что действовать надо быстро.

"Это может привести к исчезновению Украины как государства", - сказал белорусский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.