Трамп во время игры в гольф с внучкой выразил надежду на украинское урегулирование

Президент США добавил, что во время игры размышляет о внешней политике

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам удастся помочь урегулировать украинский конфликт. С такими словами выступил президент США Дональд Трамп во время игры в гольф со своей внучкой Кай. Она опубликовала видеозапись беседы на своей странице в видеохостинге YouTube в субботу.

Кай спросила главу государства, как проходит его работа в Белом доме. "Замечательно, я хорошо провожу время. Мы делаем отличную работу. Я остановил семь войн, семь. И, надеюсь, мы добьемся того, чтобы [российский президент Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский перестали убивать всех подряд", - сказал Трамп.

Он добавил, что во время игры размышляет о внешней политике. "Я не думаю о гольфе. Я думаю о других вопросах, таких как Россия, Китай", - добавил американский лидер.

9 октября Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев намерены провести переговоры, а также высказал надежду на скорое урегулирование украинского конфликта.