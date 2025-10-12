Трамп изучает задействование армии по закону XIX века о подавлении восстаний

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также указал, что есть американские города, где "люди боятся выходить с детьми на улицу" из-за большого количества насильственных преступлений

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность задействовать закон о подавлении восстаний от 1807 года для применения вооруженных сил внутри страны в правоохранительных целях. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

"Президент сейчас рассматривает все имеющиеся у него варианты. Он не считает, что это необходимо, но мы должны помнить, почему мы об этом говорим", - сказал он, добавив, что агенты федеральных служб регулярно подвергаются нападениям во время операций в ряде городов США. Вэнс также указал, что есть американские города, где "люди боятся выходить с детьми на улицу" из-за большого количества насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

"Президент просто хочет, чтобы люди были в безопасности, и мы рассматриваем все, что мы можем сделать, чтобы обеспечить безопасность американцев в их собственной стране", - резюмировал он.

В последний раз к данной мере прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. В этот раз она может быть использована в связи с желанием Трампа задействовать нацгвардию для борьбы с беспорядками в городах по всей стране. Губернаторы ряда штатов, включая Иллинойс, Калифорнию, Орегон, выступают против такой практики и оспаривают ее в судах.