Умер первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов

Ему было 82 года

Редакция сайта ТАСС

Рустам Ахмедов © Александр Неменов/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 12 октября. /ТАСС/. Первый министр обороны Республики Узбекистан, генерал-полковник в отставке Рустам Ахмедов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Рустам Урманович - один из тех людей, кто более 40 лет своей жизни посвятил Вооруженным силам и многое сделал для страны, обеспечивая ее безопасность, защищая покой нашего народа в первые годы возрождения независимой Узбекской национальной армии", - сказано в сообщении.

Ахмедов окончил Ташкентское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск. В советском время служил на командных должностях в Прибалтийском военном округе; в высших военных училищах Ташкента и Самарканда; занимал должность заместителя командующего - начальника штаба Ташкентской гражданской обороны. С 1991 по 1992 годы одновременно занимал должности министра обороны и командующего Национальной гвардией независимой Республики Узбекистан, а с 1992 по 1997 год - министра обороны. В период с 1997 по 1998 годы был министром по чрезвычайным ситуациям.

С 1998 года Ахмедов вышел в отставку, но продолжал участвовать в реформировании Вооруженных сил Узбекистана. С 2018 по 2020 годы работал советником министра обороны.

Награжден рядом орденов и медалей Советского Союза и Республики Узбекистан. В 1993 году награжден Почетной грамотой Узбекистана, в 1995 году - орденом "Знак Почета" II степени. В 2018 году за выдающийся вклад в развитие национальной армии Узбекистана награжден орденом Дружбы.