Эстония планирует прекратить пользоваться проходящей через Россию дорогой

Речь идет об автодороге Вярска - Саатсе

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 12 октября. /ТАСС/. Власти Эстонии планируют полностью закрыть автодорогу Вярска - Саатсе, известную как Саатсеский сапог, частично проходящую по территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в X.

"В долгосрочной перспективе мы планируем полностью отказаться от этой дороги", - говорится в сообщении.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) 10 октября закрыл участок эстонского шоссе 178 Вярска - Саатсе. Причиной ограничения движения по трассе стала якобы имевшая место "повышенная активность российских пограничников" на приграничной территории.

Эстонская автодорога Вярска - Саатсе была построена в советское время. Она дважды проходит через РФ. Длина одного фрагмента составляет 30 метров, а другой участок, который был перекрыт, протянулся на 1 км. Автомобилистам разрешен проезд без остановок. На трассе отсутствует пешеходное движение.