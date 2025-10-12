Командир ВСУ предложил набирать 16-18 летних для подготовки новой армии
14:55
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. План по военной подготовке 16-18 летних граждан для формирования в будущем новой армии разработали на Украине. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.
"Мы должны подготовить новую армию - уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", - цитирует его агентство УНИАН. По его словам, соответствующий план уже разработан и представлен высшему командному руководству.
Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.