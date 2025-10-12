Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что "украинский импичмент" против него был фальсификацией

Президент США искренне надеется, что соответствующие инстанции, включая Конгресс, расследуют это дело
Редакция сайта ТАСС
15:52

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка импичмента против него во время его первого срока пребывания на посту главы государства была фальсификацией, которая по своим масштабам превосходит Уотергейтский скандал.

"Мошенничество с украинским импичментом [против меня] было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уотергейт", - написал он в Truth Social.

"Я искренне надеюсь, что соответствующие инстанции, включая Конгресс, расследуют это дело! Адам "Шиффти" Шифф (сенатор-демократ от штата Калифорния - прим. ТАСС) был крайне нечестен и коррумпирован. Было нарушено так много законов и протоколов, просто грубо нарушено", - добавил он.

Шифф, являвшийся тогда членом Палаты представителей Конгресса, в 2019 году вел расследование о так называемых финансовых операциях между Трампом и Россией. Кроме того, законодателя назначили одним из семи обвинителей, уполномоченных представлять нижнюю палату на судебном процессе по неудавшемуся импичменту Трампа в Сенате в 2020 году.

Роль Украины

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом. Вскоре после этого американские медиа начали писать, что Хантер имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительные суммы денег. Часть этих денег, по утверждению ряда республиканцев, он мог передавать отцу.

В 2019 году по делу о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал его оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. В результате выборы в 2020 году выиграл Байден, однако Трамп смог добиться победы на выборах в 2024 году и вновь стать президентом страны 20 января 2025 года. 

