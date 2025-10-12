В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

Пекин отложил проведение беседы, заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, узнав из открытых источников о внесенных КНР изменениях в экспортный контроль, в том числе в отношении редкоземельных металлов, запросили переговоры по телефону с китайской стороной, однако Пекин отложил проведение беседы. Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Правительство Китая ранее распространило экспортный контроль на ряд категорий оборудования и сырья, используемых для добычи редкоземельных элементов. Документ соответствующего содержания опубликовало Минкоммерции КНР. "Могу сказать, что нас не уведомили. Как только мы выяснили это из открытых источников, мы связались с китайцами относительно проведения телефонного звонка, они его перенесли", - сказал Грир в интервью телеканалу Fox News.

Американский торговый представитель не исключил, что встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Республике Корея все еще может состояться. "Это может произойти. Президент [Трамп] собирается там быть, предположительно председатель Си тоже там будет. Если будет заинтересованность в переговорах, то президент, как известно, всегда готов к обсуждениям", - сказал Грир.

Ранее Трамп заявил, что не отказывался от встречи с Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС, но не уверен, состоится ли она.

Саммит АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу пройдет 31 октября - 1 ноября.