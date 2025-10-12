ТАСС: связанная с Зеленским фирма присвоила деньги, выделенные на ПВО

Киевский режим выкупил лицензию на производство FP-5 и назвал свою ракету "Фламинго", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фирма Fire Point, которую связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила выделенные на укрепление украинской ПВО средства. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"После российских ударов по полигонам и критической инфраструктуре Украины командование ВСУ подверглось резкой критике из-за неспособности их системы ПВО противодействовать российским дронам и ракетам. Как заявил украинский правозащитник и экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй, деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point, связанной с Зеленским и Ермаком, - сказал собеседник агентства. - Средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты "Фламинго", которая оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group".

Он подчеркнул, что "на деле же никакой разработки украинской ракеты не было". "Киевский режим на деньги, предназначенные для ПВО, просто выкупил лицензию на производство FP-5 и назвал свою ракету "Фламинго", - добавил собеседник.

Ранее несколько украинских военных экспертов признал рост эффективности ударов ВС РФ по украинским объектам.

"На самом деле в действиях Зеленского ничего удивительного нет. Он прекрасно осознавал, что эффективная ПВО не нанесет вред инфраструктуре России, а с британской ракетой такие шансы есть. Тем более, западные кураторы для того и готовили Украину, чтобы та была "торпедой" в отношении России, а на тепло и свет в домах граждан "незалежной" всем было наплевать", - заключил он.