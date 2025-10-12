В Белоруссии заинтересованы в опыте использования китайской военной техники

Помощник министра обороны республики Валерий Ревенко, КНР отличается тем, что там высочайшая дисциплина и ответственность военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона заинтересована в изучении мирового военного опыта, в том числе технических разработок Китая. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Читайте также

Ядерная триада, линейка беспилотников и новые самолеты. Что Китай показал на параде НОАК

"Мы видим для себя очень много нового, но прежде всего мы видим новое вооружение - военная специальная техника. Она бывает местного производства, как это в Иране очень развито, бывает закуплена в различных странах", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. По словам Ревенко, в последнее время из КНР приходит очень много техники, особенно это заметно на Африканском континенте, а также в ряде государств Ближнего Востока. "Нам тоже интересен опыт эксплуатации этой военной техники, как они эксплуатируют, какие проблемы. Что-то мы берем для себя. Может быть, и нам это пригодится в наших вооруженных силах, почему бы и нет", - отметил он.

По словам Ревенко, КНР отличается тем, что там высочайшая дисциплина и ответственность военнослужащих. "Там настолько все пунктуально и точно, что нам просто приятно с ними работать, ну и давайте так говорить, что в последнее время мы смотрим на развитие их технологий. Поэтому мы смотрим, мы изучаем, мы там уже присутствуем на предприятиях, мы смотрим развитие, как это внедряется, мы смотрим, как применяется вооружение, военная техника наших друзей из Китая. В других государствах она показывает довольно неплохую эффективность. Соответственно, мы смотрим на параметры цена - качество и кое-что берем для себя", - пояснил он.

Интерес к Белоруссии

Начальник департамента отметил кратно возросший в последнее время интерес к Белоруссии, включая и военную область. Он связал с этим несколько факторов. Первый - политика Белоруссии. "Непосредственно наш президент, который имеет огромнейший авторитет на различных континентах, в различных государствах", - сообщил Ревенко, указав, что авторитет Александра Лукашенко помогает развиваться всем остальным отраслям. По его словам, есть ряд стран, у которых есть интерес в развитии отношений с Белоруссией. Помощник министра обороны отметил, что у республики есть развитый ВПК, высокие технологии и мобильные, компактные вооруженные силы, хорошо подготовленный офицерский состав.

Ревенко обратил внимание, что в республике осталась очень хорошая советская военная школа, но появилось и много нового. Он отметил нехватку преподавателей русского языка в Военной академии для обучения иностранных военных. "Их просто нет. Нехватка идет. Настолько возрос спрос на обучение в Республике Беларусь. Это факт. Этот факт надо признать", - указал помощник министра обороны.

Он также сообщил, что в ближайшее время белорусская сторона планирует аккредитовать военных атташе ряда иностранных государств, с которыми Минск настроен развивать отношения и снизить напряженность. "То есть нам необходимо начать говорить", - отметил Ревенко. Он отметил, что это необходимо, чтобы "не завести эту обстановку, эти обстоятельства уже в невозврат", а наоборот - чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе. "То, что на сегодняшний день мы имеем, и мы это ценим", - добавил он.