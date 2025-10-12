В Чехии большинство участников опроса высказались за привлечение Бабиша к суду

Кандидату в премьер-министры республики грозит обвинение по делу о злоупотреблениях с дотациями ЕС

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Большинство участников опроса, проведенного социологическими агентствами Kantar CZ и Data Collect, высказались за лишение кандидата в премьер-министры Чехии, лидера победившего на парламентских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности и привлечение его к cуду по делу о злоупотреблениях с дотациями ЕС. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

В опросе, проведенном с 1 по 3 октября, приняли участие 1 515 человек. 56% респондентов высказались за то, чтобы лишить политика депутатской неприкосновенности и передать его в руки правосудия, против - 41%.

Городской суд Праги, как стало известно 9 октября, направил в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии просьбу лишить депутатской неприкосновенности Бабиша. По уголовному делу вместе с ним проходит его бывшая помощница, депутат Европарламента Яна Нагиова. Они обвиняются в финансовых махинациях со средствами из фондов Евросоюза на сумму 50 млн крон (около $2,4 млн) с целью их получения связанной с Бабишем компанией "Гнездо аиста".

Дело Бабиша и Нагиовой уже рассматривалось в пражском суде, и дважды они были оправданы. Между тем Верховный суд в Праге в июне удовлетворил апелляцию прокурора и вновь отменил оправдательный приговор. Верховный суд вернул дело на рассмотрение столичного суда.

Бабиш и Нагиова отрицают вину. Лидер ANO, занимавший и ранее пост чешского премьера, заявлял, что "данная субсидия не была предоставлена из европейских средств и впоследствии была возвращена". Он неоднократно называл судебное разбирательство против него политическим процессом. По его словам, оппоненты пытаются устранить его из большой политики.

Реакция партнеров ANO по формированию кабмина

Бабиш ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В случае достижения договоренности, совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов парламента. Если парламентарии откажут суду в снятии с политика депутатской неприкосновенности, то уголовное преследование Нагиовой будет выделено в отдельное дело. Европарламент в апреле 2025 года лишил ее депутатской неприкосновенности.

Лидеры SPD Томио Окамура и Motorist Петр Мацинка заявили, что считают политически мотивированным дело, связанное с компанией "Гнездо аиста". Поэтому они и депутаты от возглавляемых ими движений будут голосовать в нижней палате парламента республики против лишения депутатской неприкосновенности кандидата в премьеры.