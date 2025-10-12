Лекорню сформировал новое правительство Франции

Министром ВС стала Катрин Вотрен

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню © Stephanie Lecocq, Pool via AP

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в воскресенье сформировал новое правительство республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в Париже.

Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр юстиции Жеральд Дарманен, один из давних соратников Лекорню, и министр экономики и финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Ролан Лескюр.

Пост министра, ответственного за государственные счета, остался за Амели де Моншален. Именно ее ведомство должно в ближайшие же часы завершить составление нового государственного бюджета, проект которого будет обсуждаться на первом заседании нового правительства 14 октября. Парламенту предстоит затем рассмотреть его в течение 70 дней с тем, чтобы принять бюджет на 2026 год до 31 декабря.

Кроме того, посты сохранили глава министерства культуры Рашида Дати, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевар, министр транспорта Филипп Табаро и министр спорта, молодежи и общественной жизни Марина Феррари.

Министром экологического перехода, биоразнообразия и по вопросам климата и окружающей среды стала экс-глава французского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF, организация признана в России нежелательной) Моник Барбю, которая сменила на этом посту члена центристской президентской партии "Ренессанс" Аньес Панье-Рюнаше. Серж Папен, бывший глава сети супер- и гипермаркетов U и управляющий Auchan Retail занял пост министра по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности.

Также в новое правительство Лекорню вошли Эдуар Жеффре (министр национального образования), сменивший на этом посту экс-премьера Элизабет Борн, Стефани Рист (министр здравоохранения, по делам семьи и лиц с инвалидностью), Наима Мутчу (министр по делам заморских территорий), сменившая экс-главу кабмина Манюэля Вальса, Франсуаз Гатель (министр по вопросам территориального планирования и децентрализации), Филипп Батист (министр высшего образования, исследований и космоса), Венсан Жанбрюн (министр городского планирования и жилищного строительства) и Жан-Пьер Фаранду (министр труда и солидарности). На должность официального представителя правительства вернулась Мод Брежон.

Деловой стиль

Церемонии передачи полномочий в министерствах, по распоряжению Лекорню, пройдут 13 октября без речей, в отсутствие прессы и приглашенных.

Это решение принято в рамках рекомендуемого премьером новым министрам "делового стиля".

Кроме того, Дарманен, переназначенный на пост министра юстиции, объявил, что прекращает всякую партийную деятельность. Тем самым он выполнил условие Лекорню, который заявил перед формированием кабмина, что в его состав не могут входить политики, собирающиеся баллотироваться на президентских выборах в 2027 году.

Как сообщил телеканал BFMTV, Макрон ранее потребовал от Лекорню ускориться с формированием правительства и назначить министров до отъезда главы государства в Египет, где он примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе.

Исключение согласившихся

Правая партия "Республиканцы", лидер которой экс-глава МВД Брюно Ретайо рекомендовал ее членам не входить в состав нового правительства, уже объявила, что исключит из своих рядов тех, кто все же согласился стать министром. Среди них, в частности, Дати, Женевар, Жанбрюн и Табаро.