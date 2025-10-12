Ле Пен: "Нацобъединение" внесет в парламент резолюцию о недоверии кабмину

Лидер оппозиционной парламентской фракции заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о роспуске Национального собрания

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в понедельник фракция внесет в парламент резолюцию о недоверии новому правительству Себастьена Лекорню.

"Уже завтра мы внесем в парламент резолюцию о недоверии этому правительству", - написала в воскресенье политик на своей странице в X.

По ее словам, президент Франции Эмманюэль Макрон должен "как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты), чтобы французский народ мог выразить свою волю и выбрать новое большинство".

Ранее Ле Пен назвала "цирком" политическую нестабильность в стране, где за почти два года сменились пять премьер-министров, и предупредила, что партия проголосует за недоверие любому правительству республики.

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Свои посты, в частности, сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр юстиции Жеральд Дарманен. На пост министра внутренних дел был назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес, тогда как должность главы оборонного ведомства получила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.