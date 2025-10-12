Трамп заявил, что все еще настроен на введение новых пошлин против Китая

Американский лидер указал, что времени до 1 ноября еще много

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще намерен ввести в отношении Китая торговые пошлины в размере 100% с 1 ноября.

"Да, в настоящее время это так, - сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути на Ближний Восток в ответ на вопрос о том, намерен ли он вводить 100-процентные пошлины в отношении Китая. - Посмотрим, что произойдет".

Вместе с тем американский лидер указал, что времени до упомянутой даты еще много. "Для меня 1 ноября звучит как целая вечность", - сказал хозяин Белого дома.

10 октября Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее повысит на 100% пошлины в отношении продукции из Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут достичь 130%. По словам американского лидера, это будет ответом на "исключительно агрессивную позицию" Пекина.