Sham TV: израильский дрон ударил по военным позициям в окрестностях Дамаска

По информации телеканала, удары были нанесены по позициям вблизи микрорайона Масакин-эс-Саббура на юго-западе города

БЕЙРУТ, 13 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал наземные цели в окрестностях Дамаска, сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, удары были нанесены по военным позициям, находящимся поблизости от микрорайона Масакин-эс-Саббура на юго-западе города. О последствиях налета сведений не приводится.

Ранее телеканал передал, что израильские дроны совершают полеты над южными окраинами Дамаска, а также провинциями Дераа и Эль-Кунейтра.

Израильская артиллерия подвергла 12 октября обстрелу командный пункт сирийской армии на высотах Телль-Ахмар. О потерях в рядах сирийских военных и материальном уроне не сообщается.

Согласно данным Sham TV, с начала года израильская авиация совершила свыше 80 рейдов на сирийскую территорию, поразив 135 военных объектов, включая склады с оружием, штабы и казармы. В результате этих атак погиб 61 человек, включая 29 мирных граждан.

МИД арабской республики ранее решительно осудил агрессивные действия со стороны Израиля. В заявлении дипведомства отмечалось, что непрекращающиеся авиаудары представляют собой опасную эскалацию, которая дестабилизирует обстановку в регионе. Сирия призвала Совбез ООН "принять эффективные меры по защите ее суверенитета и заставить Израиль прекратить вероломные нападения".