Newsweek: США отстали от РФ и КНР в разработке гиперзвукового оружия

Издание предположило, что причинами служат дороговизна американских систем ПРО, таких как THAAD и Patriot и их перегрузки при координированных гиперзвуковых атаках

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не успевают за темпами разработки гиперзвукового оружия в России и Китае, считает журнал Newsweek со ссылкой на доклад Атлантического совета.

Причинами тому, предположило издание, служит дороговизна американских систем ПРО, таких как THAAD и Patriot и их перегрузки при координированных гиперзвуковых атаках.

Отмечается, что для определения пределов возможностей американских ПРО сравнение проводилось с российскими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", "Кинжал" и "Авангард", а также китайскими DF-17 и DF-26.