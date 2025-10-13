Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за угроз в адрес России

Лидер французской партии "Патриоты" также связал высказывания президента республики с внутриполитическими проблемами, поскольку под его руководством в стране "творится полный бардак"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом уйти в отставку из-за его слов о том, что Россия "должна будет заплатить" за "отказ сесть за стол переговоров" с Украиной.

"Оставить его [Макрона] у власти - значит пойти на смертельный риск! Быстро вон!" - обратился Филиппо к Макрону в X. Политик также связал высказывания французского лидера с внутриполитическими проблемами, поскольку под руководством Макрона в стране "творится полный бардак".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине, политическую волю к этому сохраняет и президент США Дональд Трамп, но Киев и Европа не готовы что-либо делать в этом русле.