Президент Индонезии примет участие в "саммите мира" по Газе

Прабово Субианто также поручил Вооруженным силам азиатской страны подготовиться к участию в возможных миротворческих миссиях в Газе

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в "саммите мира", посвященном прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил министр госсекретариата азиатской республики Прасетио Хади.

"Приглашение [на саммит] действительно поступило неожиданно, но они на самом деле настаивали на присутствии Прабово [Субианто] на переговорах [по Газе]. Надеемся, что это принесет мир в Палестину, особенно в Газу", - приводит его слова газета Jakarta Globe.

По словам министра, индонезийский лидер поручил Вооруженным силам азиатской страны подготовиться к участию в возможных миротворческих миссиях в Газе.

Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси проинформировала, что представители по меньшей мере 20 стран подтвердили, что примут участие в "саммите мира". Ожидается, что в Египет прибудут лидеры и высокопоставленные представители Азербайджана, Армении, Бахрейна, Великобритании, Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Омана, Пакистана, Турции, США, Франции и ФРГ. Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе ждут генерального секретаря ООН, председателя Евросовета и генсека Лиги арабских государств.

"Саммит мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. При этом представители радикального палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались.