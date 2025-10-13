Ас-Сиси вручит Трампу высшую госнаграду Египта

Президент США получит орден Нила

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить своему американскому коллеге Дональду Трампу высшую государственную награду арабской республики - орден Нила. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение наградить лидера США Дональда Трампа орденом Нила в знак признания вклада американского президента в урегулирование конфликтов, в том числе за его роль в прекращении войны в секторе Газа", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице канцелярии ас-Сиси в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орден Нила был учрежден в 1915 году и вручается как египтянам, так и иностранным гражданам за заслуги перед арабской республикой. Его кавалерами в свое время стали королева Великобритании Елизавета II, 125-й император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, а также советские космонавты Юрий Гагарин, Андриян Николаев и Валентина Терешкова.