Reuters: министры финансов G7 обсудят усиление санкций против России 15 октября

По данным агентства, они также затронут планы Еврокомиссии выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет российских средств

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Министры финансов Группы семи (G7) намерены обсудить ужесточение санкций против России, а также оказание помощи Украине 15 октября на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит на этой неделе в американской столице. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, британский министр финансов Рейчел Ривс хочет, чтобы G7 и Евросоюз совместными усилиями сокращали доходы России от продажи энергоресурсов, а также ограничивали ее доступ к зарубежным активам. Ожидается, что министры обсудят 15 октября планы Еврокомиссии (ЕК) выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет российских средств.

10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не будет проводить конфискацию замороженных на Западе активов РФ, а всего лишь использует их для выдачи кредитов Киеву. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.