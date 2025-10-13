Тысячи израильтян в Тель-Авиве ждут освобождения соотечественников

Люди начали собираться на площади Заложников "еще до рассвета" по местному времени, отмечает газета The New York Times

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались на так называемой площади Заложников в Тель-Авиве, чтобы приветствовать известие об освобождении своих соотечественников, удерживаемых почти два года радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

По ее данным, люди начали собираться на площади "еще до рассвета" по местному времени. NYT отмечает, что местные жители на протяжении двух лет регулярно проводят митинги на площадке перед Тель-Авивским музеем изобразительных искусств, которая в связи с этим получила название "Площадь Заложников". Собравшиеся держат израильские флаги и плакаты с именами заложников.

Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля позже сообщила, что получила подтверждение передачи ХАМАС Красному Кресту 7 заложников, они направляются к израильским силам в Газе.