Politico: ЕС готов возобновить работу миссии у КПП "Рафах"

По данным издания, блок также готов задействовать службу EUPOL COPPS для поддержки палестинской гражданской полиции и судебных органов

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Европейский союз готов возобновить работу своей миссии по приграничной помощи (EUBAM Rafah) в районе контрольно-пропускного пункта "Рафах" для содействия доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщило издание Politico.

Блок также готов задействовать службу EUPOL COPPS для поддержки палестинской гражданской полиции и судебных органов.

Вместе с этим палестинские представители считают, что пока не самое подходящее время для снижения давления ЕС на Израиль, сообщил источник издания. По его словам, обстановка на местах остается сложной, несмотря на реализацию мирной инициативы.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Ранее в понедельник аффилированный с движением ХАМАС телеканал Al Aqsa сообщил, что первая группа израильских заложников была передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста в городе Газа.