Медведчук: институт нацпамяти Украины поставил клеймо нацизма на "эпохе Зеленского"
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Институт нацпамяти Украины своими списками, отменяющими русскую историю и культуру, покрыл "эпоху Зеленского" несмываемым клеймом нацизма. Так прокомментировал опубликованный институтом "Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики" глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру" он отметил, что список охватывает период до 1917 года. В него, к примеру, попали писатели Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский, драматург Александр Грибоедов, поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин. В черном списке оказались художник Василий Суриков, а также композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский.
"Институт нацпамяти делает все, чтобы зафиксировать нацизм в украинской государственной идеологии так, чтобы даже у самых больших скептиков не осталось сомнений, и позор этого явления навсегда отметил эпоху Зеленского несмываемым клеймом. Запрещать культуру, историю, язык, веру могут только безумные негодяи. И в наше информационное время все их имена и лица будут известны потомкам как примеры небывалого позора в истории. Ведь выродки и ублюдки, составляющие подобные списки, и ногтя не стоят тех, кого они запрещают, поэтому войдут в историю именно ничтожествами, и никак иначе", - заявил политик.
Между тем политика России, обратил внимание он, совершенно противоположна тому, что преступно делает сегодня Украина Зеленского. Она не разрушает, а, наоборот, хочет сохранить гуманитарное пространство с соседями, отметил Медведчук, процитировав заявление президента России Владимира Путина: "СНГ не утрачивает своего значения. Именно смысл его в том, чтобы поддерживать это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное".
"Когда Украина Зеленского уничтожает и отказывается только для того, чтобы клянчить подачки у коллективного Запада, которых становится все меньше, Россия собирает, сохраняет и приумножает. Поэтому и на культурном фронте Россия одержала победу. Зеленский уничтожает то, что представляло настоящую Украину, а Россия забирает ее себе, и в ее составе украинский народ найдет мир и нормальные условия жизни, как это не раз было в истории", - заключил Медведчук.