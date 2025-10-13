Левые внесли в парламент Франции проект резолюции о недоверии кабмину

Глава партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано отметила, что под проектом подписи поставили не только ее однопартийцы, но и представители фракций Французской коммунистической партии, партии "Экологисты"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Левая партия "Неподчинившаяся Франция" зарегистрировала в Национальном собрании (нижней палате парламента) проект резолюции о вотуме недоверия правительству. Об этом сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

"Мы внесли резолюцию о вотуме недоверия, которая приведет к падению правительства Лекорню - 2!" - написала она в X.

Политик уточнила, что под проектом подписи поставили не только ее однопартийцы, но и представители фракций Французской коммунистической партии, партии "Экологисты", а также депутаты из заморских территорий республики. Пано выразила уверенность в том, что после падения правительства Лекорню в отставку должен подать и глава государства.

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Свои посты, в частности, сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр юстиции Жеральд Дарманен. На пост министра внутренних дел был назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес, тогда как должность главы оборонного ведомства получила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Предыдущий кабмин, также возглавляемый Лекорню, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

Лидеры оппозиционных партий "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" уже заявили о намерении автоматически выдвинуть вотум недоверия новому правительству после переназначения на пост премьера Лекорню. Лидеры других политических объединений после объявления списка министров не были столь категоричны. Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор не исключил, что его однопартийцы поддержат эти инициативы, однако после речи премьера глава "Экологистов" Марин Тонделье воздержалась от комментариев, а в стане "Республиканцев" нет четкого понимания насчет дальнейших действий после того как ряд политиков, вошедших в правительство вопреки требованиям их лидера Брюно Ретайо, пообещали исключить из партии.