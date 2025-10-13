В Китае заявили о вынужденных ответных мерах на санкции и рестрикции США

Соединенные Штаты наносят серьезный ущерб китайским интересам, отметил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Политика односторонних санкций Соединенных Штатов вынуждает Китай принимать ответные меры для защиты национальных интересов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Я хотел бы подчеркнуть: в последнее время США постоянно вводят ограничения и санкции в отношении Китая, нанося серьезный ущерб интересам нашей страны, - сказал он на брифинге, комментируя усиление торгово-экономических трений между Пекином и Вашингтоном. - Если американская сторона будет и дальше придерживаться такого курса, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов".