Кошта: вопрос об экспроприации активов РФ вынесли на саммит 23-24 октября

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии

Редакция сайта ТАСС

Глава Европейского совета Антониу Кошта © Martin Sylvest Andersen/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Вопрос об экспроприации активов России вынесен на саммит глав государств и правительств Евросоюза 23-24 октября. Об этом написал глава Европейского совета Антониу Кошта в открытом письме-приглашении лидерам ЕС на саммит.

"Мы будем обсуждать, как нарастить помощь Украине, в том числе мы подтвердим наши обязательства предоставить финансовую помощь этой стране на ближайшие годы, и рассмотрим новые опции использования российских блокированных активов", - написал он.

Кошта также отметил, что на саммите будут обсуждаться новые поставки оружия киевскому режиму и наращивание темпов производства вооружения в Европе.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.